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Mantar hastalığına karşı zeytinler ilaçlanıyor

İHA

Kilis'te, Zeytin ağaçlarında mantar hastalıklarına karşı çiftçiler ,ilaçlama yapmaya başladı.

Mantar hastalığına karşı zeytinler ilaçlanıyor

Kilis’te, Zeytin ağaçlarında mantar hastalıklarına karşı çiftçiler ,ilaçlama yapmaya başladı.
Türkiye’de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis’te, mantar hastalıklarına karşı zeytin ağaçları ilaçlanmaya başladı. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, mantar hastalıkları için çiftçilerin bordo bulamacı kullanıldığını ifade ederek, “Sadece zeytin ağaçlarında değil, üzüm bağları ile meyve ağaçlarının da ilaçlanması gerekiyor. Bordo bulamacı kullanmanın tam zamanı olup, ayrıca bordo bulamacını zeytinde dal kanseri,halkalı leke hastalığı,bağlarda mildiyö,ölü kol,meyve ağaçlarında monilya kara leke hastalığı hastalıkları için tavsiye ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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