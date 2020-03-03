İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, helva dağıtıldı

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Suriye’nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu 36 askeri şehit olması nedeniyle Kilis’te Mevlidi Şerif okutuldu.

7 Aralık Mahallesi Muhtarı Ökkeş Göktaşlı tarafından İdlib’de şehit olan 36 asker için Murtaza Camii’nde Mevlidi Şerif programı düzenlendi. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ve din görevlileri tarafından mevlidi şerif okundu. Programda Kur’anı Kerim tilaveti ve Hatmi Şerif duası yapıldı.

Program helva dağıtımı ile sona erdi

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