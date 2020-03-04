Yunan askerlerinin vurduğu Suriyeli genç ülkesine gönderildi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)EDİRNE'deki Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunan askerlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Muhammed Aymed Arab'ın (22) cenazesi, Kilis'e getirildi. Öncüpınar Sınır Kapısı´nda yakınlarına teslim edilen cenazenin Afrin'de toprağa verileceği öğrenildi.
Yunanistan polis ve sınır birliklerinin Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlere ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı. Yunan güvenlik güçlerinin gerçek mermiler kullanarak açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Muhammed Aymed Arab'ın cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsinin ardından Kilis'e getirildi. Cenaze, Öncüpınar Sınır Kapısı´nda Aymed Arab´ın yakınları tarafından karşılandı. Suriyeli gencin yakınları gözyaşlarına boğulurken, dua edilmesinin ardından Kızılay yetkilileri eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı´ndan Suriye´ye gönderildi. Suriyeli gencin cenazesinin Afrin'de toprağa verileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2020-03-04 17:16:39
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