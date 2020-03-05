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Kilis'te, 15 gün gösteri ve yürüyüş yasağı

DHA

Kilis'te, 15 gün gösteri ve yürüyüş yasağı


Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS Valiliği, kent genelinde 15 gün süreyle her türlü etkinliğin yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, uygun görülenlerin dışında her türlü gösteri, yürüyüş, oturma eylemi, açlık grevi, basın açıklaması, afiş asma, bildiri dağıtıma, seminer, panel gibi tüm etkinliklerin yasakladığı belirtildi.
Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerin şehit olmasının ardından istihbari bilgiler doğrultusunda, sosyal medya üzerinden halkı kanunsuz gösteri yapmaya, sokak olayları çıkarma ve kaos ortamı yaratmaya çalışarak kamu düzeninin bozulmasına sebep olacak paylaşımlar yapıldığı ve bu doğrultuda eylem ve etkinliklerin tespit edildiği belirtilen Valilik açıklamasında şöyle denildi:
"Bu bağlamda, farklı kesimler arasında çatışma çıkması, milli birlik ve beraberliğimizin zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin, kamu esenliğinin, huzur ve güvenliğinin korunması, kişi dokunulmazlığının, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 11/A ve 11/C hükümleri gereğince; ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile Devlet Kurum ve Kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar ve valilimiz tarafından izin verilenler hariç olmak üzere), ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek ve belirtilen konuların devamı niteliğindeki, tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer vb. her türlü eylem/etkinlikler 5442 sayılı İller İdaresi Kanununun 11/C maddeleri ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddeleri hükmü gereğince 04.03.2020 günü saat 23.59 ile 18.03.2020 tarihleri arasında 15 gün boyunca yasaklanmamıştır."DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2020-03-05 09:34:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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