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Öncüpınar'dan 2 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti

DHA

Öncüpınar'dan 2 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti


Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta başlayan geçişleri sürüyor. Şu ana kadar 2 bin Suriyeli, ülkesine gitti.
Suriyeliler, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere ülkelerine gitmek için Kilis'e geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek isteyen ve Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kayıt yaptıran Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürüyor. 2 Mart'ta başlayan geçişlerde şu ana kadar 2 bin Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gitti. DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2020-03-05 10:12:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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