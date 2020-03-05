Suriye’deki birliklere tankerlerle akaryakıt gönderildi

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Kilis’ten Suriye'de Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere tankerlerle akaryakıt gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere, lojistik faaliyetleri kapsamında burada bulunan askeri araçlar için akaryakıt gönderiliyor. Akaryakıt dolu çok sayıda tanker sabah saatlerinde Kilis’e ulaştı. Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye gönderilen akaryakıtın harekat bölgelerine güvenlik birimlerinin kullanması için gönderildiği öğrenildi.

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