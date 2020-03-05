(Görüntülü) Suriye'de, TSK üslerindeki araçlara yakıt desteği

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SURİYE'de, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerinde bulunan araçlara, tankerlerle akaryakıt gönderildi.

TSK tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla teröristlerden temizlenen bölgelere, lojistik faaliyetler kapsamında, askeri araçların ihtiyaçları olan akaryakıtlar gönderiliyor. Akaryakıt dolu çok sayıda tanker Suriye'deki üs bölgelerine gitti. DHA-Genel Türkiye-Kilis

2020-03-05 11:28:11



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