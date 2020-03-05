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Milletvekili Dülger’den TBBM’de konuştu

İHA

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Özel güvenlik görevlilerinin ücretleri, özlük hakları ve diğer hususların işverenle imzalanan sözleşmeyle belirlendiğini söyledi.

Milletvekili Dülger’den TBBM’de konuştu

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Özel güvenlik görevlilerinin ücretleri, özlük hakları ve diğer hususların işverenle imzalanan sözleşmeyle belirlendiğini söyledi.
Milletvekili Dülger, İyi Parti Grubunun özel güvenlik görevlilerinin yaşadığı sıkıntılar ile ilgili vermiş olduğu grup önerisi üzerinde grubu adına aleyhte söz aldığını ifade ederek, "Sözlerime başlarken 27 Şubat 2020 gecesi Suriye İdlib gerginliğini azaltma bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait konvoya yapılan alçak ve menfur saldırıda ve daha sonrasında Bahar Kalkanı operasyonunda şehit olan kahraman evlatlarımıza Allahtan rahmet ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı diliyorum. Gazilerimize de Rabb'imden şifa niyaz ediyorum” dedi. Dülger, özel güvenlik elemanlarının ücretleri, özlük hakları ve diğer hususların işverenle imzalanan sözleşmeyle belirlenerek, sektörde çok sayıda kişiye istihdam sağlandığını da hatırlatarak, "Özel güvenlik görevlilerinin sorunlarına son derece duyarlıyız, sorunlarını çok önemsiyoruz.Türkiye çok hızlı ve istikrarlı bir şekilde gelişen bir ülkedir ve bu gelişmelerin verilen kamu hizmetlerinin çeşitlenmesini ve özelleştirilmesini de beraberinde getirmiştir. "Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere 2004 yılında 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun çıkarılmıştır. 5188 sayılı kanunun ciddi manada istihdama, suçun önlenmesine, genel güvenliğin sağlanmasına, özel güvenlik görevlilerinin eğitim seviyesinin artmasına ve bütçe gelirlerine olumlu katkıları olmuş, özel teşebbüs ve sektör gelişmiştir. Özel güvenlik hizmetlerinde yer alan unsurların sürekli olarak devlet birimlerinin gözetimi ve denetiminde yapılmaktadır. İstihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin ücretinin işveren tarafından karşılanmakta ve hizmetin ne şekilde yerine getirileceği ve özlük hakları ile ilgili diğer hususların işverenle yapılan sözleşmeyle belirlenmektedir. Silahlı güvenlik personeli için 120 saat silahsız güvenlik personeli için 100 saatlik eğitimi tamamlamış ve temel eğitim sınavında başarılı olmuş kişilerin aldıkları güvenlik sertifikası ile çalışan olarak sektöre girebilmektedir” ifadesini kullandı.
Dülger konuşmasına şöyle devam etti:
"Özel güvenlik, ülkemizde çok sayıda kişiye istihdam sağlamakta olan bir sektördür. Özel güvenlik sektörü sürekli büyümektedir ve çeşitlenmektedir. Ayrıca kullanılan araç gereçler de teknolojik olarak gelişmekte ve değişmektedir. Hükumet olarak ülkemizin tüm sorunlarına olduğu gibi özel güvenlik sektörünün ve özel güvenlikçilerin sorunları konusuna da duyarlıyız. Özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin bazı sıkıntılarının farkındayız. Özlük hakları, sağlık problemleri, çalışma şartlarını ve diğer sorunlarını elbette önemsiyoruz. Araştırma önergesi teklifinde sayılan ve sayılmayan özel güvenlikçilerimizin tüm sorunlarının İçişleri Bakanlığımız ve hükumetimiz de değerlendirilerek çözüme kavuşturulacağına inancım tamdır. Ancak önergede sözü edilen ÖGG’nin 3201 sayılı kanun kapsamına alınması teklifi ise bu konuda devletin güvenlik sağlayan elemanlarından bir kısmının özel sektöre devredilmesi gibi bir anlamı içerdiğinden sanırım dikkatlice incelenmeden kaleme alınmış bir önerge olduğunu düşünüyor, bugünkü gündemimiz gereği önergenin karşısında olduğumuzu belirtir. Gazi meclisimizi saygıyla selamlarım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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