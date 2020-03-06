Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Jandarma ekipleri, otomobildeki Suriye ve Filistin uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.
Kilis'te jandarma ekipleri Kocabeyli Köyü yakınlarında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 967 uyuşturucu hap ile 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan jandarma ekipleri, araçta bulunan Suriye uyruklu E.C. ile Filistin uyruklu E.E.'yi gözaltına aldı. Suriye ve Filistin uyruklu şüphelilerin jandarma tarafından sorgusu ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2020-03-06 12:17:15
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