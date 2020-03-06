Halter’de Kilisli sporcuların başarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Halter’de Kilisli sporcuların başarısı

İHA

Kilisli Halterciler, Muğla'nın Dalaman ilçesinde Okul Sporları Gençler kategorisinde dereceye girerek madalya kazandı.

Halter’de Kilisli sporcuların başarısı

Kilisli Halterciler, Muğla'nın Dalaman ilçesinde Okul Sporları Gençler kategorisinde dereceye girerek madalya kazandı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde 81 ilden 381 sporcunun katılım sağladığı Okul Sporları Gençler B Kategorisi Türkiye Halter Şampiyonası düzenlendi. Düzenlenen halter şampiyonasında Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Engin Kara 61 kiloda Türkiye 2’incisi, Salih Nane 55 kiloda Türkiye 5’incisi Davut Kara ise 67 kiloda Türkiye 7’incisi oldu. Çok sayıda milli sporcunun katıldığı turnuvada büyük başarı sağlayan öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Organik Tarım desteklemeleri 27 Mart’a kadar yapılacak
YEREL HABERLER Organik Tarım desteklemeleri 27 Mart’a kadar ...
Türkiye’den sınır ötesinde operasyon Türk askerine karşı kullanılacağı tahmin edilen, bomba yapımında kullanılan 66 ton malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Türkiye’den sınır ötesinde operasyon Türk askerine ...
Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Vali Soytürk Kuru üzüm tesisi yapılacak alanda incelemede bulundu
YEREL HABERLER Vali Soytürk Kuru üzüm tesisi yapılacak alanda ...
Elbeyli belediyesi çalışmaları hız verdi
YEREL HABERLER Elbeyli belediyesi çalışmaları hız verdi
Çocuk meclisi liderleri seçildi
YEREL HABERLER Çocuk meclisi liderleri seçildi
Milletvekili Dülger’den TBBM’de konuştu
YEREL HABERLER Milletvekili Dülger’den TBBM’de konuştu
(Görüntülü) Öncüpınar'dan 2 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Öncüpınar'dan 2 bin Suriyeli, bayram için ...
TSK'dan Genel Sekreter Sümer’e takdirname
YEREL HABERLER TSK'dan Genel Sekreter Sümer’e takdirname
(Görüntülü) Suriye'de, TSK üslerindeki araçlara yakıt desteği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Suriye'de, TSK üslerindeki araçlara yakıt ...
Suriye'de, TSK üslerindeki araçlara yakıt desteği
YEREL HABERLER Suriye'de, TSK üslerindeki araçlara yakıt desteği
Öncüpınar'dan 2 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti
YEREL HABERLER Öncüpınar'dan 2 bin Suriyeli, bayram için ülkesine ...
Suriyeliler, üç ayları yakınlarıyla geçirmek için ülkelerine gidiyor 2 bin kişi Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine geçti
YEREL HABERLER Suriyeliler, üç ayları yakınlarıyla geçirmek için ...
Suriye’deki birliklere tankerlerle akaryakıt gönderildi
YEREL HABERLER Suriye’deki birliklere tankerlerle akaryakıt ...
Kilis'te, 15 gün gösteri ve yürüyüş yasağı
YEREL HABERLER Kilis'te, 15 gün gösteri ve yürüyüş yasağı
(Görüntülü) Yunan askerlerinin vurduğu Suriyeli genç ülkesine gönderildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunan askerlerinin vurduğu Suriyeli genç ...
Yunan askerlerinin vurduğu Suriyeli genç ülkesine gönderildi
YEREL HABERLER Yunan askerlerinin vurduğu Suriyeli genç ülkesine ...
Yeni atanan akademisyenlerden Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi
YEREL HABERLER Yeni atanan akademisyenlerden Rektör Karacoşkun’la ...
Yunan askerinin vurduğu Suriyeli gencin cenazesi ülkesine gönderildi
YEREL HABERLER Yunan askerinin vurduğu Suriyeli gencin cenazesi ...
İtfaiyeden yangın eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER İtfaiyeden yangın eğitimleri sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X