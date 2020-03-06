Halter’de Kilisli sporcuların başarısı

'Abim ile hep çok anlaşarak büyüdük'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilisli Halterciler, Muğla'nın Dalaman ilçesinde Okul Sporları Gençler kategorisinde dereceye girerek madalya kazandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 81 ilden 381 sporcunun katılım sağladığı Okul Sporları Gençler B Kategorisi Türkiye Halter Şampiyonası düzenlendi. Düzenlenen halter şampiyonasında Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Engin Kara 61 kiloda Türkiye 2’incisi, Salih Nane 55 kiloda Türkiye 5’incisi Davut Kara ise 67 kiloda Türkiye 7’incisi oldu. Çok sayıda milli sporcunun katıldığı turnuvada büyük başarı sağlayan öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.