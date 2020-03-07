Motosiklet hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

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Kilis’te motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fen Lisesi civarında sürekli kazalar meydana gelmesi nedeniyle ölüm kavşağı olarak adlandırılan bölgede Fen Lisesi tarafından gelen motosiklet ile 750 kişilik KYK tarafından gelen hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. 112 acil ambulansı ile yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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