Rektörler bir araya geldi

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Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan’ın Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’ın ziyaretinde , 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcıları Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Halil Seyrek ile Prof. Dr. Abdurahman Çetin’in de hazır bulundu. İki rektörün bir araya geldiği iki üniversite işbirliğinde yapılabilecek çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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