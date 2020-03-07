Başkan Bulut seçim öncesinde verdiği vaatleri gerçekleştiriyor

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 31 Mart seçim vaatlerini yerine getirmeye başladı.

Başkan Bulut, TOKİ aracılığı ile konut sorununu çözeceklerine dair söz verdiklerini ifade ederek, “TOKİ’ye arsa verdik. 1’inci etap konutlar kısa süre içerisinde yapımına başlanıyor. İkinci etap konutlar ise 2 Haziran 2020 tarihinde ihalesi yapılacak. 31 Mart seçim vaatlerinden biri olan Cumhuriyet Caddesinin sağlıklaştırılması ve giydirilmesi projesinin çalışmalarına başlandı.Ekiplerimiz ilk olarak Hacı Cümbüş Camisi civarından giydirme çalışmalarına başladılar. Caddede bulunan iş yeri ve evler tek tip olarak giydirilerek güzel bir görünüme kavuşturulacak. Seçim vaatlerinden bir diğeri olan Şeyh Mansur kavşağı civarında ilimize yapılacak olan yeni Sebze ve Meyve Halinin inşaatına başlandı.Seçim vaatlerinden biri diğeri olan Taziye evlerinin sayısını arttırma projesi gerçekleşiyor. Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi Hacı Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi arkasına yapılacak olan taziye evimizin inşaatına başlandı. Verdiğimiz bütün sözleri ve daha fazlasını gerçekleştirmek için çalışıyoruz” dedi.

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