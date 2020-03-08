Kilis'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

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Kilis’te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Kilis Valiliğinin koordinesinde Aleaddin Yavaşça Kültür Merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı.

Etkinliğe Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 7 Aralık Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ile kadınlar katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Geçmişten günümüze Türk Kadın Konulu Sinevizyon gösterimi yapıldı. Anadolu Kadınları Orotoryosu gösterisinden sonda ise Ünzile’nin hikayesi ile devam eden programda başarılı kadınlara çeşitli hediyeler verildi.

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