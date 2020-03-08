Akıl ve zeka turnuvasının ilk ayağı sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akıl ve zeka turnuvasının ilk ayağı sona erdi

İHA

Kilis'te, Akıl ve Zeka turnuvasının ilkokul ayağı yarışmalar ile sone erdi.

Akıl ve zeka turnuvasının ilk ayağı sona erdi

Kilis’te, Akıl ve Zeka turnuvasının ilkokul ayağı yarışmalar ile sone erdi.
Antalya’da 789 Nisanda gerçekleşecek olan Türkiye Akıl ve Zeka oyunları turnuvasında Kilis’i temsil etmeleri için sekiz branştan (equilibrio, mangala, reversi, pentago, kulami, qbitz) öğrencileri belirlemek üzere Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan Kilis Akıl ve Zeka turnuvasının ilkokul ayağı sona erdi.
Turnuvada dereceye giren öğrencilere hediyelerini İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Kilis'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Başkan Bulut’in 8 Mart dünya kadınlar günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bulut’in 8 Mart dünya kadınlar günü mesajı
Başkan Bulut seçim öncesinde verdiği vaatleri gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Başkan Bulut seçim öncesinde verdiği vaatleri ...
Köylerde çalışmaları hız verildi
YEREL HABERLER Köylerde çalışmaları hız verildi
Rektörler bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektörler bir araya geldi
Motosiklet hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı
Vali Soytürk’ ün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
YEREL HABERLER Vali Soytürk’ ün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
“Madde Bağımlılığı" eğitimi verildi
YEREL HABERLER “Madde Bağımlılığı" eğitimi verildi
8 Mart Dünya kadınlar günü etkinliği
YEREL HABERLER 8 Mart Dünya kadınlar günü etkinliği
Milletvekili Dülger’in 8 Mart Dünya Kadınlar günü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Dülger’in 8 Mart Dünya Kadınlar günü ...
Kilis'te deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Kilis'te deprem tatbikatı
Kilisli Muhtarlar bilgilendirdi
YEREL HABERLER Kilisli Muhtarlar bilgilendirdi
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Organik Tarım desteklemeleri 27 Mart’a kadar yapılacak
YEREL HABERLER Organik Tarım desteklemeleri 27 Mart’a kadar ...
Halter’de Kilisli sporcuların başarısı
YEREL HABERLER Halter’de Kilisli sporcuların başarısı
Türkiye’den sınır ötesinde operasyon Türk askerine karşı kullanılacağı tahmin edilen, bomba yapımında kullanılan 66 ton malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Türkiye’den sınır ötesinde operasyon Türk askerine ...
Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X