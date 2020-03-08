Gazeteci Güneş’in acı günü

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Kilis Kent Gazetesi Muhabiri İbrahim Güneş’in annesi Fatma Güneş (66) hayatını kaybetti.

Gazeteci Güneş’in annesi Fatma Güneş bir süredir Kilis Devlet Hastanesinde tedavi görüyordu. Dün akşam hayatını kaybeden Fatma Güneş için Bilali Haber caminde öğle namazına müteakip Asri Mezarlıkta Aile kabristanlığında defin edildi. Cenazeye Kilis Valisi Recep Soytürk başta olmak üzere daire amir ve müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Kilisli gazeteciler İbrahim Güneş’i bu acılı gününde yalnız bırakmadılar.

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