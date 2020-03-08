Jandarma'dan 107 yaşındaki nineye Kadınlar Günü sürprizi

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı kadın personeli Polateli ilçesi Yeniyapan Köyünde yaşayan 107 yaşındaki İslim Çağlı’ya 8 Mart kadınlar günü dolayısıyla ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığında görevli bayan Astsubaylar ile Kilis Kardelenler Akademi derneği üyeleri tarafından Polateli ilçesi Yeniyapan Köyünde İkamet eden 107 yaşındaki İslim Çağlı ziyaret edilerek, dünya kadınlar günü kutladılar.

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