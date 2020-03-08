Bölgesel Amatör Ligi Kilis Belediyespor: 1- Malatya Pütürge Belediyespor: 0

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Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2’inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Malatya Pütürge Belediyespor’u 10 yendi.

Bölgesel Amatör Ligi 2’inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor Malatya Pütürge Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kilis Belediyespor’un golünü 88 dakikada Özgür Dükme kaydetti.

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