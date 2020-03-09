(Görüntülü) KİLİS - Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişleri sürüyor

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Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişleri sürüyor



RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta başlayan geçişleri sürüyor.

Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere ülkelerine gitmek için çeşitli kentlerden Kilis'e geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliği'ne online olarak müracaat ediyor. Başvuruların ardından işlemleri yapılan Suriyeliler, 2 ile 5 ay süreyle kalabilecekleri Suriye'ye, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden geçiş yapıyor.DHA-Genel Türkiye-Kilis

2020-03-09 11:31:14



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