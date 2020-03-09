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Rektör Karacoşkun sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya geldi

İHA

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kennteki sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi.

Rektör Karacoşkun sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kennteki sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi.
Yakın zamanda kurulan Kilis Gelişim ve Kalkınma Derneği üyeleri, Başkan Haşim Özyurt eşliğinde Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la bir araya geldiler. Dernek üyeleri görüşmede derneğin kuruluş amacı, faaliyetleri ve çalışmalarıyla ilgili Rektör Karacoşkun’a bilgilendirmede bulundular. Kızılay Derneği Kilis Şubesi Başkanı Adnan Erdoğan ve Kilis Belediyesi Gıda Bankası Müdürü Mustafa Uğur Baydın, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret ederek dernek ve gıda bankasının çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Kilis’te açılacak olan özel eğitim kurumlarından Uğur Okullarının kurucu ortaklarından Mehmet Özkar, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la bir araya gelerek, kurumun Kilis’te açacağı okulla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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