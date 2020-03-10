İKA toplantısı Kilis’te yapıldı

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İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Mart ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez Başkanlığında Kilis’te gerçekleştirildi.

Kilis’te gerçekleştirilen toplantıya Adıyaman Valisi Aykut Pekmez Başkanlık etti. Toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Başkanı Mustafa Uslu, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz katıldı.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında düzenlenen toplantıda, Ajansın 2020 çalışma programı değerlendirildi.

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