Öğrencilere kaynak verimliliği anlatıldı

Kilis'te, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere "Kaynak Verimliliği" eğitimi verildi.
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılı "Kaynak Verimliliği" teması kapsamında, Öncüpınar ortaokulunda 107 öğrenciye sıfır atık bilinci atık geri kazanımı farkındalık eğitimi verildi. "Kaynak Verimliliği" eğitimlerinin belirli bir plan çerçevesinde okullarda anlatılmaya devam edeceği bildirildi.
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