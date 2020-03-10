Okullararası basketbol turnuvası sona erdi

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Kilis’te, 20192020 okullararası erkekler ve kızlarda basketbol il teşvik turnuvası yapıldı.

Beşevler Kapalı Spor Salonunda yapılan müsabakalar büyük çekişmeye sahne oldu.

Yıldız Kızlar Kategorisinde, 1. Nihat Başoğlu Ortaokulu, 2. Özel Meltem Ortaokulu 3. İl Özel İdaresi İmam Hatip Ortaokulu oldu. Yıldız Erkekler Kategorisinde ise, 1. Şehit Sakıp İmam Hatip Ortaokulu, 2. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 3. Toki Ortaokulu oldu.

Dereceye giren okullara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Turfanda, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet İrfazlı, Basketbol İl Temsilcisi Bülent Özdemir ve Spor Şube Müdürü Öner Ökkeş Buldum tarafından verildi.

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