Kilis'te okullar dezenfekte ediliyor

Kilis’teki okullarda korona virüsüne karşı dezenfekte işlemi yürütülüyor.
Çin'de başlayan ve dünyaya yayılan korona virüsüne karşı Kilis’te gerekli tedbirler alınıyor. Tedbirler kapsamında kentteki ilk ve orta dereceli okullarda dezenfekte işlemi yürütülüyor.
Tedbir amaçlı gerçekleştirilen dezenfekte işleminin belli periyotlarda sürdürüldüğü belirtildi.
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