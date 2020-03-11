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Milletvekili Dülger’den İstiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümü mesajı

İHA

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, İstiklal marşının kabulünün 99. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger’den İstiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümü mesajı

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, İstiklal marşının kabulünün 99. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, mesajında "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın" ifadeleri yer aldı. Dülger'in mesajında, "İstiklalimizin, istikbalimizin, milletimizin azim ve kararlılığının sembolü Kurtuluş Savaşı’mızın adeta manifestosu olan ve vatan topraklarının her karışında işgale karşı mücadele verildiği bir dönemde yazılan İstiklal Marşımız, bir milletin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. Ortak sesimiz, ortak vicdanımız, en kıymetli ortak değerimizdir. Büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy ’un mısralarında en veciz biçimde ortaya konan hasletlerimiz, milli ve manevi değerlerimiz, ideallerimiz, bugün ülkemize yönelen her tehditte kendini gösteren milli mutabakatın temel unsurlarıdır. Aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşımız, ülkemizin beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan bir destandır" ifadelerine yer verdi.
Türk milletinin tarihte hiçbir zaman zulme boyun eğmeyen varlığına kastedenlere gerekli dersi veren, vatanına ve hürriyetine canı pahasına sahip çıkmış bir millet olduğunu vurgulayan Düger'in mesajında, "İşte bu millete esaret gömleği giydirilmek istenen İstiklal Savaşında da Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kenetlenerek bir var olma mücadelesi vermiş hür ve müstakil yaşama kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha kabul ettirmiştir. Büyük şair, mütefekkir Mehmet Akif, İstiklal Marşıyla milletimizin hürriyet mücadelesini ve ezelden ebede yürüyüşünü destanlaştırarak herkesin hislerine tercüman olmuş, bu mücadeleyi ölümsüzleştirmiştir. İstiklal Marşının her mısrası büyük anlamlar yüklüdür ve asla unutmamamız gereken değerleri anlatır. Mehmet Akif, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın’ derken bu süreçte çekilen zorlukları en çarpıcı biçimde ortaya koymuştur. Milletimizin duygularına tercüman olan bu destansı eser; vatan, millet, istiklal ve din sevgisiyle yoğrulmuş Milletimizin, bu kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkların, eşsiz dizelerle tezahürüdür.İşte bu sebeple Ülkemizde ve tüm dünyada, güçlü ve bağımsız bir ülkenin onurlu vatandaşları olarak coşkuyla okuduğumuz İstiklal Marşımız; ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacak milletimizin İstiklal Mücadelesinin simgesi ve bağımsızlığımızın sembolü olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, bu destanı yazdıran tüm ecdadımızı ve İstiklal Mücadelemizi destansı ifadelerle kaleme alarak ölümsüzleştiren Mehmet Akif’i sonsuz rahmet, şükran ve minnetle anıyorum” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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