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Gaziantep Müftüsü Çelik Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

İHA

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ederek bir süre görüştü.

Gaziantep Müftüsü Çelik Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ziyarette Rektör Prof. dr. Karacoşkun ile Mütfü Çelik, bir süre sohbet etti. Ziyaretin sonunda ise Rektör Karacoşkun, Müftü Çelik’e üniversite anı tabağı hediye ederken, Müftü Ahmet Çelik de Rektör Karacoşkun’a kitap seti hediye etti.

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