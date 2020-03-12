İdlib şehitleri Mevlid okutuldu

Kilis’te, Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan Mehmetçikler için Mevlidi şerif okutuldu.

KYK Kartalbey Yurdunda İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ve din görevlileri tarafından Mevlidi Şerif okundu. Programda Kur’anı Kerim tilaveti ve Hatmi Şerif duası yapıldı. Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar,ile gaziler ile şehit yakınlarının katıldığı Mevlidi Şerif programında ile İdlib şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi. Program sonrası yemek ikramında bulunuldu.

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