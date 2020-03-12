Jandarmadan kan bağışı

Kilis’in Polateli ilçesinde jandarma tarafından “İyiki varsın kan dostum” kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundular.

Kilis Kızılay Kan Merkezi tarafından Polateli ilçe Jandarma Komutanlığında “İyiki varsın kan dostum” kan bağışı kampanyası düzenlendi. Jandarma personelinin yoğun ilgi gösterdiği kampanyadan sonra kan bağışıyla bronz madalya kazanan Astsubay Mehmet Yener’e Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz tarafından bronz madalya verildi.

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, “İyiki varsın kan dostum” kampanyasına herkesi davet ettiklerini ifade ederek, “İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personeli her 3 aydı bir düzenli olarak kan bağışında bulunuyorlar. Başta İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil başta olmak üzere tem jandarma personeline kan bağışları için teşekkür ediyorum” dedi.

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