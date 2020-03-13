(Görüntülü) Kilis'te dezenfekte çalışmaları sürüyor

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KİLİS'te, Korona virüsüne karşı il genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Kilis Belediyesi Korona virüsüne karşı il genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, kamuoyu açık alanlar, resmi kurum ve kuruluşları dezenfekte etmeye devam ediyor. İbadethaneler Resmi kurumlar Valilik, ve Kilis?in Sınır Kapıları dahil olmak üzere Belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, "Korona virüs tehlikesine karşı saha çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Dezenfekte çalışmalarımız il genelinde devam edecektir. Paniğe kapılmayacağız, ama tedbiri de elden bırakmayacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kilis

2020-03-13 12:39:30



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