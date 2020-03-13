Hastaneden ziyaretçi kısıtlaması

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Kilis Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret edeceklere kısmı kısıtlama getirildi.

Kilis Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Korona virüs Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın Türkiye’ye gelişi önemli ölçüde engellenebileceği belirtildi.

Açıklamada, “Hastanede yapılan hasta ziyaretlerinin martnisan ayı boyunca mesai saatleri içerisinde yapılmaması, mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmesi, yoğun bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin yasaklanması, hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanması, konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi uygun olur” denildi.

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