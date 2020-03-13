Korona virüse karşı alınacak önlemlerle masaya yatırıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Korona Virüsü ile ilgili olarak Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un başkanlığında toplantı yapıldı.

Üniversitede Korona virüse karşı alınacak önlemlere ilişkin toplantılar gerçekleştirildi. Bu amaçla gerçekleştirilen toplantıların ilki, Teknik Bilimler MYO’da yapılan senato toplantısı oldu. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un başkanlığında yapılan toplantıda senato üyelerine ve akademik birim yöneticilerine, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesinden Öğr. Gör. Fatma Karasu tarafından brifing verildi.

Korona virüsüyle ilgili diğer toplantı ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurahman Çetin’in başkanlığında fakülte, yüksekokul sekreterlerinin katılımıyla yapıldı. Öğr. Gör. Fatma Karasu katılımcılara Korona virüsüyle ilgili bilgi vererek bu virüse karşı alınacak önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu toplantılar sonunda Üniversitede Korona virüsüne karşı alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalarla ilgili kararlar alındı.

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