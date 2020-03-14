Vatandaşların yoğunlukta olduğu yerler dezenfekte ediliyor

Kilis'te kamuya açık yerler ve vatandaşların yoğunlukta bulunduğu alanlar korona virüse karşı dezenfekte ediliyor.

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Korona Virüse karşı Kilis’teki başta Belediye, Valilik, camiler, resmi kurumlar olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı, park, bahçe, kahvehaneler, yolcu minibüsleri, yolcu otobüsleri başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar ile kamuya açık alanların dezenfekte çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

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