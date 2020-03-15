Kilis'te göçmen kaçakçılarına operasyon

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Kilis'te, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü bir ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi 18 yaşından küçük olduğu için savcılık kararıyla, 7'si çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 zanlı da tutuklandı. Operasyonlarda yakalanan 112 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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