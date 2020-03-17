Korona virüs Kilis’te kapılara kilit vurdurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Korona virüs Kilis’te kapılara kilit vurdurdu

İHA

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Korona Virüs Tedbirleri" konulu genelgesiyle Kilis'te uygulamaya başlandı. Kentteki kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, hamamların kapılarına kilit vuruldu.

Korona virüs Kilis’te kapılara kilit vurdurdu

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Korona Virüs Tedbirleri” konulu genelgesiyle Kilis’te uygulamaya başlandı. Kentteki kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, hamamların kapılarına kilit vuruldu.
İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genelge kapsamında iş yerlerine resmi tebligatları yapmasından sonra Kilis’te bulunan sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamamlar gibi işletmelerin kapısına kilit vuruldu. Kilisliler zorunlu olmadıkça çarşıya çıkmadıkları gözlenirken, işletmelerin kapısına kilit vuruldu. İşletmeciler, devletin aldığı karara uyacaklarını, sürecin uzaması halinde çalışanların mağdur olacağını, bu nedenle esnafın ve çalışanlara devletin destek olması gerektiğini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis Belediyesi abonelerin suyunu kesmeyecek
YEREL HABERLER Kilis Belediyesi abonelerin suyunu kesmeyecek
Varroa Mücadelesi Eğitim Toplantısı
YEREL HABERLER Varroa Mücadelesi Eğitim Toplantısı
Milletvekili Dülger’in 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Dülger’in 18 Mart Şehitleri Anma Günü ...
Korona virüs bilgilendirme eğitimi
YEREL HABERLER Korona virüs bilgilendirme eğitimi
Üniversitede dezenfekte çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Üniversitede dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Mehmetçikten “İyi ki varsın kan dostum” kampanyasına destek
YEREL HABERLER Mehmetçikten “İyi ki varsın kan dostum” kampanyasına ...
Elbeyli ilçesinde korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Elbeyli ilçesinde korona virüs tedbirleri
Suriye sınırındaki Kilis'te korona virüs alarmı Kilis’teki kamu kurumları, camiler, park ve bahçeler, kahvehaneler, yolcu minibüsleri ile otobüsler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Suriye sınırındaki Kilis'te korona virüs ...
Sivil şehidin mezar taşını çaldılar
YEREL HABERLER Sivil şehidin mezar taşını çaldılar
Kilis'te göçmen kaçakçılarına operasyon
YEREL HABERLER Kilis'te göçmen kaçakçılarına operasyon

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X