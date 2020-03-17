Korona virüs Kilis’te kapılara kilit vurdurdu

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Korona Virüs Tedbirleri” konulu genelgesiyle Kilis’te uygulamaya başlandı. Kentteki kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, hamamların kapılarına kilit vuruldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genelge kapsamında iş yerlerine resmi tebligatları yapmasından sonra Kilis’te bulunan sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamamlar gibi işletmelerin kapısına kilit vuruldu. Kilisliler zorunlu olmadıkça çarşıya çıkmadıkları gözlenirken, işletmelerin kapısına kilit vuruldu. İşletmeciler, devletin aldığı karara uyacaklarını, sürecin uzaması halinde çalışanların mağdur olacağını, bu nedenle esnafın ve çalışanlara devletin destek olması gerektiğini ifade ettiler.

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