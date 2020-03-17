Kilis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından korona virüs hakkında eğitim verilmeye başlandı.
İl Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından Kilis’te salgının oluşmasını önlemek amacıyla Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü, Çobanbey Gümrük Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, UMKE ve Kilis Devlet Hastanesi ve Aile Sağlığı biriminde görev alan personellere korona virüs bilgilendirme eğitimi verildi.
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