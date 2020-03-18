Korona virüs tedbirlerinden Kilisliler memnun Suriye sınırında bulunan Kilis’te, korona virüs tedbirleri vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılanıyor

Suriye sınırında bulunan Kilis’te, korona virüs tedbirleri vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılanıyor.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, Çobanbey ile Öncüpınar Sınır Kapısı ile kent merkezinde alınan korona virüs tedbirleri Kilisli vatandaşlar tarafından olumlu karşılanıyor. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatı bölgesine komşu olan Kilis’te, Türkiye Cumhuriyeti tarafından sınır hattı, sınır kapıları ile kent merkezinde alınan korona virüs tedbirlerini dikkatle uygulayan Kilisli vatandaşlar, devletin aldığı bütün tedbirlerin olumlu olduğunu, bu nedenle alınan tedbirleri desteklediklerini ifade ettiler.

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