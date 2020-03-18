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Öncüpınar ve Elbeyli sınır kapılarından sivil geçişler durduruldu

DHA

Öncüpınar ve Elbeyli sınır kapılarından sivil geçişler durduruldu


Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS'ten Suriye'ye açılan Öncüpınar ile Çobanbey sınır kapıları, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ticari araçlar dışında tüm sivil giriş- çıkışlara kapatıldı.
Ticaret Bakanlığı genelgesi kapsamında, Kilis'te bulunan ve Suriye´ye açılan Öncüpınar ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı, TIR geçişleri dışında kalan tüm geçişlere bu sabahtan itibaren kapatıldı. Uygulanmaya başlanan kararla Suriye ile ticaret yapan iş insanları, bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, ticari amaçlı olarak günübirlik girişçıkış yapanlar ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine haber amaçlı girişçıkış yapan gazetecilerin geçişlerine de izin verilmeyecek.  DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2020-03-18 11:24:28

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