DSİ’den zeytin ve fıstık diyarı Kilis’e yatırım sağanağı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Kilis’e son 17 yılda 2 baraj 3 Gölet inşa ederek vatandaşın hizmetine sunulduğu bildirildi.

Tarım Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Kilis ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kilis’te son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda kente devasa yatırımlar yapıldı. Kilis şehir merkezine yıllık 9,35 milyon metreküp içme suyu sağladık. 100 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladı. 2 baraj ve 3 gölet inşa ettildi 80.140 dekar araziyi sulamaya açılarak, çiftçilere yıllık 72 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 9 derenin ıslahını tamamladı.

Kilis’e 6 baraj ve 3 gölet inşa edildi

Kilis’e son 17 yılda 2 baraj 3 Gölet inşa ederek vatandaşın hizmetine sundu. Bu barajların en önemlilerinden biri Yukarı Afrin Barajı olduğu, Kara Afrin deresi üzerinde inşa edilen Ardıl Barajı temelden yüksekliği 60 metredir. 37,77 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğu, Kilis şehir merkezine içme suyu sağlamıştır. 2018 yılında hizmete alındığı bildirildi.

DSİ’den hizmete alınan diğer önemli barajlardan diğeri Seve Barajı Barajın temelden yüksekliği 41 metredir. 20,86 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğu, Kilis şehir merkezine içme suyu sağlanırken, . 2005 yılında hizmete alındığı bildirildi.

Bununla birlikte su kaynakların en iyi şekilde değerlendirmeye devam edildiği, Kilis’te kalkınmayı hızlandıracağı, İl’de sulamayı ve ziraatı geliştirecek 2 adet baraj daha inşa edildiği bildirildi.

İnşaatı devam eden barajlardan olan 69,50 metre yüksekliğinde olan 33.950 dekar araziyi sulayacak Musabeyli Barajı olduğu ifade edildi.

Kilis’in münbit topraklarını suya kavuştu

Kilis’te bereketli topraklara bereket katmak için 5 çok önemli sulama tesisleri inşa edildiği DSİ açıklamasında, Son 17 yılda inşa edilen, sulama tesisleriyle 80.140 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilere yıllık 72 milyon TL ilave zirai gelir sağladığı, Sulamaya açtılan bu alan çok önemli ama sulayacağı, daha fazla alan olduğu belirtildi. DSİ açıklamasın şöyle sürdü, “ Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 3 sulama tesisi projesi ile 75.840 dekar münbit arazinin daha sulamaya açılacaktır.”

Taşkın Koruma Tesisleriyle Halkın ve Toprak Korundu

DSİ açıklaması şöyle sürdü, “Bu kapsamda Kilis’te 9 adet taşkın koruma tesisi inşa ederek; Kilis şehir merkezi ve 7 adet yerleşim yeri ve 120 dekar alanı taşkınlardan koruduk. 1 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatları devam etmektedir” denildi.

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