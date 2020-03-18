Zabıtadan hijyen denetimi

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

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Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Lokantalar, pastaneler ve diğer işletmeler hijyen denetimi yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Vatandaşların sağlığı açısından Kilis’te bulunan lokantalar, pastaneler ve diğer işletmeler hijyen konusunda uyarılarak, dezenfektan bulundurmaları ve temizlik konusunda dikkatli olmaları, masaları birer metre olacak şekilde düzenlemeleri hususunda uyarıldı. Zabıta ekipleri, iş yerlerinde hijyen konusunda esnafları denetledi.

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