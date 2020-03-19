Dezenfekte çalışmaları hız verildi

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kent merkezinde dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başta resmi kurum ve kuruluşlar ve camiler başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı, park, bahçe, kahvehaneler, yolcu minibüsleri, yolcu otobüsleri korona virüse karşı ilaçlanıyor. Bazı resmi kurum ve kuruluşlar da anlaştıkları firmalar aracılığıyla dezenfekte yaptırıyor. Kilis’te bazı özel firmalar tarafından dezenfekte hizmeti vermeleri nedeniyle ev ile iş yerlerini vatandaşlar ücretini ödeyerek dezenfekte yaptırdıkları öğrenildi.

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