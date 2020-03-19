Kilis’te ilginç doğa olayı Güneş sonrası yağmur yağmasının ardından ise tekrar çıkan güneş ile birlikte yükselen dumanlar ilginç görüntü oluşturdu

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Kilis’te, güneş sonrası yağmur yağması ardından ise tekrar güneş çıkması nedeniyle çatıdan buharlaşma sonucu duman çıkması ilginç görüntüler oluşturdu.

Kilis’te sabah saatlerinde yağmur sonrası güneş çıktı. Daha sonra aşırı sağanak yağmur yağmasının ardından yeniden güneş çıkmasıyla birlikte Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir iş yerinin çatısından buharlaşma sonrası duman yükselmesi nedeniyle ilginç görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 5 dakika boyunca buharın çatıdan yükselmesi nedeniyle akıllara yangın mı çıktı fikri oluşturdu. Kısa süre sonra dumanın kesilmesiyle birlikte çıkan dumanın buharlaşmadan kaynaklandığı öğrenildi.

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