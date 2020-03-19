Başkan Bulut’tan fide müjdesi

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Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 81 il 81 okuluna zeytin ağacı fidanı ve Kilis karası kuru üzüm dağıtacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okullar açıldığında ilk teneffüsün 40 dakika olacağını aktarması sonucu, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'ta kampanyaya katılarak, 81 il 81 okuluna zeytin ağacı fidanı ve Kilis karası kuru üzüm dağıtacağını belirten sosyal medyadan paylaşım yaptı.

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