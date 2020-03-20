Kilis hayalet şehir haline geldi

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Suriye sınırında bulunan Kilis’te, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması nedeniyle kent adete hayalet şehre döndü.

Suriyeliler ile birlikte nüfusu 200 bini aşan Kilis kent merkezinde yetkililerin "zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarası üzerine herkes eve kapandı. Kentin ekonomisini ayakta tutan Cumhuriyet Caddesi'nde birçok iş yeri kapalı kalırken, park ve bahçelere de kimse çıkmıyor. Banklarda dahi kimsenin olmaması dikkat çekiyor. Vatandaşlar zorunlu olmadıkça çarşıya çıkmadıklarını, korona virüse karşı tedbir aldıklarını ifade etti.

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