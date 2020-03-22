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Kilis'te sokağa çıkma yasağına uymayanlara 3 bin 150 lira ceza

İHA

Kilis'te cami hoparlöründen yapılan Türkçe ve Arapça anonslar ile 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkma yasağına uymaması durumunda 3 bin 150 TL para cezası kesileceği duyuruldu.

Kilis'te sokağa çıkma yasağına uymayanlara 3 bin 150 lira ceza

Kilis’te cami hoparlöründen yapılan Türkçe ve Arapça anonslar ile 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkma yasağına uymaması durumunda 3 bin 150 TL para cezası kesileceği duyuruldu.
Nüfusundan fazla Suriyeli’nin bulunduğu Kilis’te 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkması nedeniyle Kilis Valiliği tarafından kentteki tüm camilerden Türkçe ve Arapça anonslar yapılarak, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı getirildiği bildirildi. Yapılan anonsta, “İhtiyaç durumunda Alo 155156 numaraları arandığında kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL para cezası, TCK 195’e göre suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.
Kararı desteklediklerini ifade eden Kilisliler, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaması gerektiğini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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