Sağlıkçılara ulaşım ücretsiz

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Kilis Belediyesi sağlık çalışanlarının personel kimlik kartlarını göstererek toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz faydalanacağını bildirildi.

Korona virüs hastalığı ile mücadele eden Kilis’teki sağlık çalışanlarına Kilis Belediyesinden şehir içi dolmuşlara ücretsiz binebilecekleri yönünde karar verildi.

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, “ Fedakarca görevinin başında olan sağlık çalışanlarımız, personel kimlik kartlarını göstererek toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz faydalanacaklardır” denildi.

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