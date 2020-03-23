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Kilis’te kaçak içki ele geçirildi

İHA

Kilis'te, polis düzenlediği operasyonda kaçak içki ele geçirdi.

Kilis’te kaçak içki ele geçirildi

Kilis’te, polis düzenlediği operasyonda kaçak içki ele geçirdi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis’te, sahte kaçak alkollü içki imalatı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, kent merkezinde bir araç ve depoda yapılan aramalarda, toplam bin 583 litre etil alkol, 40,25 litre sahte kaçak viski, 220,5 litre sahte kaçak rakı ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak yakalanan araç sürücüsü M.V.O. ve depoyu kiralayan H.B. isimli şahıslar alınan ifadelerinin ardından, adliyeye sevk edildi. M.V.O. adli kontrol tedbiri ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, H.B. isimli şahıs ise tutuklanarak ceza evine konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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