Planlı elektrik kesintileri ertelendi

Toroslar EDAŞ tarafından Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerinde, planlı kesintilere ara verildiğini açıkladı.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş faaliyet alanlarındaki 6 ilde planlı kesintilerini erteledi.

Toroslar EDAŞ tarafından yapılan açıklamada, “ Yeni tip korona virüse (COVID19) karşı alınan tedbirler kapsamında, halkımızın sorumluluk alarak evde kaldığı bu günlerde elektrik kesintisi yaşamaması, elektrik ve elektriğe bağlı hizmetlerinin mümkün olduğunca aksamaması gerektiği düşüncesinden hareketle, planlı kesintileri erteliyoruz. Acil durumlar ve yeni abone bağlantılarına yönelik kesintiler dışında, Toroslar EDAŞ bölgemizdeki Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerinde, planlı kesintilere ara verdiğimizi ancak bu süreçte ekiplerimizin tüm önleyici tedbirleri alarak, arızaların önlenmesi veya en kısa sürede giderilmesi için 7/24 sahada olduğunu bildiririz. Herkese sağlıklı günler dileriz” denildi.

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