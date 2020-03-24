Korona virüse karşı tedbirler sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından korona virüs karşı esnaflara maske ve hijyenik malzeme dağıtılırken, kentte dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri karşı kent merkezinde dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. Ayrıca belediye personeli tarafından Sebze Meyve Hali esnaflara kişisel koruyucu malzeme olarak hijyenik maske ve eldiven dağıtıldığı bildirildi.
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