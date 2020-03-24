Korona virüse karşı tedbirler sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis Belediyesi tarafından korona virüs karşı esnaflara maske ve hijyenik malzeme dağıtılırken, kentte dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri karşı kent merkezinde dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. Ayrıca belediye personeli tarafından Sebze Meyve Hali esnaflara kişisel koruyucu malzeme olarak hijyenik maske ve eldiven dağıtıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.