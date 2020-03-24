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Üniversitede uzaktan eğitim başladı

İHA

Korona virüs (COVID19) pandemisine karşı alınan önlemler doğrultusunda Kilis 7 Aralık Üniversitesinde bugün itibarıyla başlatılan uzaktan eğitim sürüyor.

Üniversitede uzaktan eğitim başladı

Korona virüs (COVID19) pandemisine karşı alınan önlemler doğrultusunda Kilis 7 Aralık Üniversitesinde bugün itibarıyla başlatılan uzaktan eğitim sürüyor.
EDMODO yazılımıyla www.edmodo.com sitesi üzerinden yapılan önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde verilen uzaktan eğitimde öğrenciler, ders hocalarıyla doğrudan iletişim kurabiliyorlar ve derslerle ilgili mesaj atabiliyorlar. Derslerin canlı ya da kayıttan video şeklinde paylaşılabildiği uzaktan eğitim sisteminde hocalar ders dokümanlarını, sunumlarını, video ve ses kayıtlarını öğrencilere aktarabiliyorlar.
Öğrenciler, hocalarına olan sorularını veya yorumlarını sunum ve paylaşımların altına yazarak derse interaktif olarak sistem üzerinden katılabiliyorlar. Dileyen hocalar, derslerini Skype uygulaması ile de yapabiliyorlar.
Uzaktan eğitimin ilk gününde Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, eğitimin mekana bağlı kalmadan devam etmesini ve bu bağlamda elindeki imkanlar doğrultusunda devam etmeleri gerektiğini belirterek, nitel araştırma yöntemleri dersini Skype uygulaması üzerinden yaptı.
Ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar da yine dijital platformdan Orta Doğu Sosyolojisi yüksek lisans dersini sorunsuz bir şekilde işlediğini belirterek, özellikle uzaktan derse katılan öğrencilerin bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Halil Seyrek ise ilk gün işlenen İstatistik Analiz Teknikleri dersi ile ilgili şu görüşleri paylaştı: “İlk dersimiz olmasına rağmen sorunsuz bir şekilde öğrencilerimiz derse katıldılar. Ders anlatımı canlı olarak Skype üzerinden yapıldı. Öğrenciler dersten memnuniyetlerini ifade ettiler”
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede ülke olarak zor ve sıkıntılı bir süreçten geçildiğini “Evde Kal Uzaktan Eğitim Al” sloganıyla uzaktan eğitim vererek bu zorunlu tatil süresince öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için çalıştıklarını ifade etti.

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