Gıda ürünleri satan iş yerleri denetlendi

Kilis’te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Rehberlik ve eğitim ağırlıklı denetim yapılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, rehberlik ve eğitim ağırlıklı denetimler yaptıklarını ifade ederek, “Ülkemizde yaşanan korona virüs kaynaklı olağanüstü durum sebebiyle Kilis’te bulunan gıda işletmelerine yönelik hijyen denetimleri ve sektörün bilgilendirilme çalışmalarına hız verildi. Gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerle sürekli iletişim halinde bulunulmaktadır. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tarihleri arasında teknik ve hijyenik önlemlere ilişkin bilgilendirme çalışmaları doğrultusunda işletme sahiplerine alınması gereken korona virüs tedbirleri hakkında kısa mesaj gönderilmekte ve yapılan denetimlerde hazırlanan broşürler dağıtılmaktadır.Bu kapsamda somun fırınları teknik ve hijyenik şartlar yönünden denetlenerek özellikle paketsiz ekmek satışı ile ilgili alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirilmiştir” dedi.

Kadıoğlu, Kilis’te, bulunan marketlerin uyması gereken kurallar market sahipleri ve yetkililerine anlatıldığı, hazırlanan bilgilendirme broşürleri dağıtıldığını ifade ederek, “Lokanta, market, manav, pide ve somun fırınları ve diğer gıda işletmelerine virüsün yayılmasının önlenmesine yönelik denetimlerimiz ve bilgilendirme çalışmalarımız üst düzeyde devam etmektedir” diye konuştu.

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